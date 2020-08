Zweimal in einer Woche: Diebe hatten es auf Baumarkt abgesehen

Artern. Gleich zweimal innerhalb einer Woche brachen Unbekannte in einen Baumarkt in Artern ein. Die Polizei benötigt Zeugenhinweise.

Die noch unbekannten Einbrecher waren demnach im Zeitraum 8. bis 9. August und 15. bis 17. August in Artern in einen Baumarkt eingedrungen. In beiden Fällen kletterten die Täter über einen Zaun und gelangten dadurch auf das Gelände. Ihre Beute bestand hauptsächlich aus Gartenzubehör. So wurden Liegestühle, Sonnenschirme, Leitern und Terrassenheizstrahler als gestohlen gemeldet.

Bei ihrem ersten Einbruch wurden die Täter laut Polizei von Außenstehenden gestört, weshalb sie einen Teil ihrer Beute zurückließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03631/960.