Zweiradfahrer mit über drei Promille auf B85 am Kyffhäuser verunglückt

Kyffhäuser. Bei einem Unfall am Kyffhäuser hat sich ein 31-Jähriger schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass er völlig betrunken war.

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der B 85 am Kyffhäuser ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Wie die Polizei informierte, habe ein Zweiradfahrer auf Höhe der Sennhütte die Gewalt über sein Gefährt verloren und kam stürzte. Nach dem Sturz klagte der Fahrer über Schmerzen in der rechten Schulter und wurde mit Verdacht auf Schlüsselbeinfraktur ins Klinikum in Bad Frankenhausen eingeliefert.

Für die Polizei sei der 31-Jährige kein Unbekannter gewesen. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein Zweirad sei auch nicht versichert gewesen. In der Atemluft wurde Alkoholgeruch festgestellt, so dass ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser habe einen Wert von 3,24 Promille ergeben.

Die anschließende Blutentnahme konnte in der Notaufnahme nach der Erstbehandlung der Verletzung durchgeführt werden. Aufgrund dessen werde gegen den Fahrer nun ein umfangreicheres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

