Zweite Auflage der Osteraktion der Schalmeien in Artern

Artern. Hasenpunkte sammeln auf dem Weg zum Hauptgewinn.

Am Ostersonntag und Ostermontag sollen bei der zweiten großen Osteraktion des Schalmeienorchesters wieder in der Kernstadt von Artern Ostereier und Häschen zu finden sein. Während es im vergangenen Jahr ausreichte, die versteckten Osterbasteleien zu finden, hält jedes Osterei oder Häschen diesmal eine Aufgabe bereit. Hierbei handelt es sich um kleine Knobel-, Rechen- oder Wissensfragen, deren richtige Antwort eine Zahl zwischen 0 und 10 ist.

An jedem Fundort gibt es Hasenpunkte. Ziel ist es, so viele Hasenpunkte wie möglich zu sammeln. Dabei gibt es für jedes gefundene Osterei 1, mit der dazu richtig gelösten Osterei-Aufgabe 2 Punkte. 3 Punkte verdient sich, wer ein Osterhäschen findet, und jede richtig gelöste Häschen-Aufgabe verspricht sogar 6 Punkte.

Am Gewinnspiel nimmt teil, wer mindestens zehn Osterverstecke entdeckt hat, sich jeweils mit dem gefundenen Osterei oder Häschen fotografieren lässt, dabei mit den Fingern die Lösung in die Kamera zeigt und alle Schnappschüsse, gern auch als Collage, bis Ostermontagabend um 20 Uhr an die Veranstalter sendet. Zu gewinnen gibt es ein gefülltes Osterkörbchen. Auslosung ist am 6. April.

Einsendungen über den Facebook-Chat (www.facebook.com/SOArtern oder www.facebook.com/SOAschalli) oder per Mail: info@schalmeienorchester-artern.de