Das Mehrgenerationenhaus in Roßleben.

Roßleben. Spielenachmittag am Mittwoch, 17. November, geplant.

Im Mehrgenerationenhaus findet am Mittwoch, 17. November, von 15 bis 17 Uhr ein Zwergentreff statt. Dazu sind Kinder und Begleitpersonen eingeladen. Das Team des Mehrgenerationenhauses in Trägerschaft des Kreisjugendrings möchte an diesem Nachmittag mit seinen Gästen singen, tanzen, spielen, basteln oder einfach miteinander reden. Jeder kann seine Ideen einbringen. Fragen beantwortet das Team vorab telefonisch unter 034672/93783.