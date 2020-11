Zwölf Vorschläge für die Arterner Ehrenamtsgala

Für die am 4. Dezember im Gemeindesaal in Voigtstedt geplante Ehrenamtsgala der Stadt Artern gingen bei der Stadtverwaltung insgesamt zwölf Vorschläge für zu ehrende Einwohner ein. Das sagt Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) auf Nachfrage dieser Zeitung. Unter diesen Vorschlägen stammen jeweils einer aus den Ortschaften Heygendorf und Schönfeld. Wer die Nominierten sind, wir der Öffentlichkeit erst im Rahmen der geplanten Gala verkündet. Die Ehrung der Personen soll laut Blümel in jedem Falle stattfinden, notfalls auch ohne Gala.