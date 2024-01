Eisenach. Norman Meißner über eine Kapazität in vielen Lebenslagen

Über stehenden und langanhaltenden Applaus aller Anwesenden kann sich nicht jeder Künstler freuen. Dafür muss derjenige außerordentlich herausragende Begabungen besitzen. Dieser Gänsehautmoment galt dieser Tage Peter Ohl. Er ist zwar kein Künstler, aber hervorstechende Talente besitzt er viele. Beispielsweise kann er bestens für einen Zusammenhalt vermitteln oder besitzt ein großes Mitgefühl für Menschen am Rande der Gesellschaft. Immer wieder streitet er für Fördermittel zugunsten von Gemeinwohl-Projekten. Der langjährige Hausarzt treibt die friedliche Revolution im Wendeherbst 1989 mit unermüdlichem Tatendrang in Meerane federführend voran. Seine unerschütterliche Ritterlichkeit bescheren dem 83-Jährigen dieser Tage die Ehrenbürgerwürde der Stadt Meerane, die er als erster Nachwende-Bürgermeister von 1990 bis 2001 wesentlich mitgestaltet. „Er musste sich nicht mehr um einzelne Patienten, sondern um eine kranke Stadt kümmern“, so Bürgermeister Jörg Schmeißer.