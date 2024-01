Tüngeda. Zwei Kurse werden von einem erfahrenen Baumwart geleitet

Zum Kurs „Schnitt von hochstämmigen Altbäumen“ wird für 12. bis 14. Januar eingeladen. Am Freitag geht der Kurs von 16-19 Uhr, Samstag von 9-16 und Sonntag von 9-12 Uhr. Ein weiterer Kurs „Schnitt von hochstämmigen Jungbäumen sowie Erziehungsschnitt“ findet am 2. und 3. Februar statt. Am Freitag dauert der Kurs von 16 bis 19 Uhr und Samstag von 9-16 Uhr.