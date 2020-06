Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

120 Jahre Stadtmuseum Bad Langensalza

Auf den Tag genau vor 120 Jahren eröffnete das Museum im ehemaligen Augustinerkloster in Bad Langensalza. Am 27. Juni 1900 konnten die ersten Besucher durch die Ausstellungsräume wandeln. Die Schau war damals noch völlig fokussiert auf die Schlacht bei Langensalza 1866, wie Sabine Tominski, Leiterin des Stadtmuseums, am Freitag informierte.

