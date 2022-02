15-Jährige aus Bad Langensalza vermisst

Bad Langensalza. Die 15-Jährige Jugendliche aus Bad Langensalza wurde im Januar das erste Mal als vermisst gemeldet. Einige Tage später fand man sie. Jetzt ist sie wieder verschwunden.

Die 15-Jährige Vanessa Trimpert aus Bad Langensalza ist am 7. Januar 2022 das erste mal als vermisst gemeldet worden. Das Mädchen war bis dahin in einem Jugendwohnheim untergebracht. Am 15. Januar 2022 wurde Vanessa laut Polizei in Düsseldorf aufgegriffen und an eine Mädchenwohngruppe übergeben. Noch am selben Tag ist sie von dort erneut weggelaufen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Das Mädchen ist ungefähr 160 cm groß und hat eine schlanke Figur. Sie trägt lange schwarz gefärbte Haare. Als man sie das letzte mal sah hatte sie eine weiße Winterjacke von der Marke Nike an. Außerdem trug sie eine dunkle Hose und ein dunkles Cape.

Hier können sie ein Bild der Vermissten sehen: ▷ LPI-NDH: Jugendliche vermisst | Presseportal

Peronen die Hinweise zum Aufenthaltsort von Vanessa haben sollen sich bitte an die Tel. 03601 451-0 melden.