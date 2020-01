2020 wird’s in Bad Langensalza kulturell vielfältig

Von der Ratswaage bis zum Rathaus sind es nur wenige Schritte, auf ebenem Boden, ohne große Aufregung. Anders sieht es aus, wenn dieser Weg auf einem Seil in mehreren Metern Höhe zurückgelegt wird. Genau das soll Ende August, zum Mittelalterstadtfest, geschehen. „Das soll einer der Höhepunkte werden. Von der Ratswaage bis zum Rathaus soll ein Seil gespannt werden, über das der Artist dann laufen wird. Zur Zeit klären die Kollegen vom Bauamt die technische Umsetzung“, verrät Martina Schnell. Die Kulturamtschefin warf gemeinsam mit dieser Zeitung einen Blick auf das Veranstaltungsprogramm in Bad Langensalza in 2020.

Den musikalischen Auftakt bildete Anfang Januar das Neujahrskonzert mit dem Loh-Orchester Sondershausen. Das ist eine feste Größe im Veranstaltungsplan, ähnlich wie beispielsweise das Konzert der Musikschul-Jüngsten am 7. März, das Sommerkonzert des Collegium Musicum (12. Juli), der Rosenball (13. Juni) oder das Weihnachtskonzert mit der Thüringen-Philharmonie Gotha/Eisenach (19. Dezember).

Auftritt von Pampatut mit Verstärkung

Neben diesen wiederkehrenden Veranstaltungen – zu denen natürlich auch das Mittelalterstadtfest, das Hanami und das Brunnenfest zählen – gibt es einige Besonderheiten aus den Bereichen Konzert, Lesung, Kabarett. So wird am 8. Februar erstmals die niederländische Cellistin Hanneke Rouw in Bad Langensalza gastieren. Das Konzert im Schlösschen widmet sich ganz den Werken von Brahms und Rachmaninoff. „Wir wollen auch junge, internationale Künstler für Gastspiele gewinnen und dem Bad Langensalzaer Publikum etwas neues präsentieren“, sagt Martina Schnell. In diesem Fall sei die Musikerin selbst an die Stadt herangetreten.

Voraussichtlich mit mehr Frotzeleien wird es am 6. März in der Trinitatiskirche zugehen, wenn das Spielmannduo Pampatut erstmals mit zwei Partnern als Pampatuti auf Tour geht. „Sie werden ihre erste CD vorstellen. Das war eigentlich schon für vergangenes Jahr geplant, klappte dann aber zeitlich nicht. Jetzt ist es soweit. Sie treten auch in Hamburg, Berlin und Dresden auf. Bad Langensalza befindet sich in illustrer Runde“, freut sich Martina Schnell.

Uwe Steimle kehrt nach Bad Langensalza zurück

Nicht ganz unumstritten dürfte der Auftritt des Kabarettisten Uwe Steimle am 12. September werden. Kritiker werfen ihm unter anderem Nähe zur fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung sowie Antisemitismus vor. Vergangenes Jahr beendete der Mitteldeutsche Rundfunk die Zusammenarbeit. „Uwe Steimle hat schon immer provoziert. Auch ich bin bei manchen seiner Äußerungen zuletzt zusammengezuckt und dachte mir, das geht nicht. Ich bin gespannt, wie das Programm wird. Sein Auftritt hier steht schon seit langem fest“, sagt Martina Schnell.

Eine weitere ostdeutsche Größe wird am 10. Oktober erwartet. Dann tritt der Liedermacher Gerhard Schöne gemeinsam mit Jens Goldhard und Ralf Benschu mit Liedern nach Psalmen in der Gottesackerkirche auf.

Lateinamerikanische Klänge gibt’s am 7. November beim Auftritt von Libor Fiser in der Ratswaage. Mit diesem Konzert im Rahmen der Jazzmeile soll das Restaurant im Herzen der Stadt nach dem Betreiberwechsel wieder als Veranstaltungsort etabliert werden. Ein Seiltanz-Domizil wird das Haus dann schon gewesen sein.

Eine Auswahl der Veranstaltungen:

11. Januar: Kabarettgastspiel Academixer, 19.30 Uhr, Kulturzentrum

8. Februar: Cellokonzert mit Hanneke Rouw, 19.30 Uhr, Friederikenschlösschen

21. März: Orchesterball mit der Thüringen-Philharmonie, 19.30 Uhr, Kulturzentrum

8. Mai: Ringelnatz-Hör-Vergnügen mit Frank Fröhlich und Rolf Becker, 19.30 Uhr, St. Trinitatis

22. September: Konzert „Tenöre 4you“ mit Toni Di Napoli und Pietro Pato, 19.30 Uhr, St. Trinitatis

13. November: Die sieben Waffen einer Frau, Kabarett mit Andrea Kulka, 19.30 Uhr, Friederikenschlösschen