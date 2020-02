Bad Langensalza. Am Sonntagabend war eine 34-Jährige auf der B 84 unterwegs. Beim Abbiegen verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

34-Jährige verliert Kontrolle über Fahrzeug und verursacht 9.500 Euro Sachschaden

Am Sonntagabend war eine 34-Jährige auf der B 84 von Bad Langensalza in Richtung Eisenach unterwegs. Beim Abbiegen nach links, in die Gothaer Straße verlor die Frau, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Wie die Polizei berichtete, kam sie von der Straße ab und stieß gegen Rasenkantensteinen. Anschließend kam das Fahrzeug auf einem Grundstück zum Stehen. Am Auto und am Grundstück entstand ein Sachschaden von etwa 9.500 Euro. Die 34-Jährige blieb dabei unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

