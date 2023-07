43-Jährige läuft mit geklauter Leiter durch den Unstrut-Hainich-Kreis

Großengottern. Eine 43-Jährige war mit einer geklauten Leiter im Unstrut-Hainich-Kreis zu Fuß unterwegs. Doch dabei wurde sie erwischt.

Ein Zeuge beobachtete gestern Abend eine Frau, die mit einer Leiter von einer Baustelle in Großengottern zu Fuß in Richtung Schönstedt unterwegs war, so die Polizei. Der Mann stoppte die Frau und informierte die Polizei.

Die 43-jährige Diebin wollte die Leiter für Renovierungsarbeiten nutzen. Sie musste die Beute zurücklassen und muss sich wegen Diebstahls verantworten. Die Frau war der Polizei bereits vor der Tat nicht unbekannt.

