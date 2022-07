51-Jähriger in Bad Langensalza schwer misshandelt - Polizei sucht Taxifahrer

Bad Langensalza. Mehrere Unbekannte attackierten im Mai einen 51-Jährigen in Bad Langensalza. Die Kripo ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung und sucht einen Taxifahrer als möglichen Zeugen.

Am 5. Mai 2022 wurde ein 51-Jähriger in Bad Langensalza schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann an dem Tag gegen 15.30 Uhr in der Feldstraße von mehreren Personen angegriffen, obwohl er schon am Boden gelegen hatte, so die Polizei. Deshalb ermittelt nun die Kripo wegen schwerer Körperverletzung. Ermittlungen zufolge habe sich ein Taxifahrer zur Zeit des Angriffs am Tatort aufgehalten. Deshalb könnte er ein wichtiger Zeuge sein. Die Polizei bittet den Mann, aber auch andere Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601 / 4510, zu melden.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.