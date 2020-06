Ab Freitag Sperrung in Tonna

Wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten zwischen der Untervorstadtstraße und der Vargulaer Straße in Gräfentonna werden diese bis zum 17. Dezember gesperrt. Das geht aus einer Anordnung des Landratsamtes Gotha hervor, auf die Großvargulas Bürgermeister Marko Wartmann (parteilos) am Mittwoch aufmerksam machte. Denn die Sperrung betrifft auch den Nachbarort Großvargula. Wer von Tonna nach Großvargula will, muss ab Freitag, 26. Juni, die Umleitung über die Bundesstraße 176 Richtung Döllstädt und weiter über die Landesstraße 1027 nach Herbsleben nutzen.

Das Busunternehmen Salza-Tours König weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch die Linie 735 Bad Langensalza – Herbsleben von der Umleitung berührt wird. In Großvargula werde nur die Haltestelle Schänke angefahren, der Halt im Oberdorf entfalle. An der Schänke wenden die Busse und fahren über die Umleitung zurück nach Bad Langensalza.

Mit den Bauarbeiten einher gehen darüber hinaus auch die Sperrung des Unstrut-Radweges zwischen Herbsleben und Großvargula für den genannten Zeitraum. Radler werden über eine Umleitung gelotst.

Hinter den Bauarbeiten verbirgt sich der Neubau einer Wasserleitung zwischen Gräfentonna und Herbsleben durch das Verbandswasserwerk Bad Langensalza. Sie ist Teil der Umstellung auf Fernwasserversorgung für das gesamte Verbandsgebiet.

Baufahrplan der Buslinie 735 im Netz unter www.salzatours.de