Abgelaufene Getränke in Bad Langensalza geklaut

Bad Langensalza Die Beute waren nicht nur die längst verfallenen Flaschen

Aus dem Leergutlager eines Lebensmittelmarktes in der Kachstedter Straße stahlen Unbekannte mehrere Kisten Leergut und bis zu 40 gefüllte Flaschen, deren Getränkehaltbarkeit bereits abgelaufen war. Der oder die Täter beschädigten einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Die genaue Tatzeit ist noch unklar. Möglicherweise fand der Diebstahl bereits am zurückliegenden Wochenende statt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen