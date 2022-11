Abgeordneter sucht in Mühlhausen das Gespräch mit den Bürgern

Mühlhausen. Bei einem Kaffee will der Landtagsabgeordnete Jonas Urbach (CDU) in Mühlhausen mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Der Landtagsabgeordnete Jonas Urbach (CDU) lädt herzlich ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Hierzu ist in Mühlhausen am Donnerstag, 17. November, von 10 bis 12 Uhr bei einem Kaffee auf dem Steinweg vor dem Drogeriemarkt Müller Gelegenheit. Wer an diesem Termin nicht kann, könne den Abgeordneten auch in seinem Wahlkreisbüro in Mühlhausen erreichen. Absprachen dazu seien aber vorab erforderlich.

Telefon: 03601 / 42 79 44, E-Mail: buero-mhl@jonas-urbach.de