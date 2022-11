Aktiver Lehrer am Evangelischen Schulzentrum Mühlhausen feiert 80. Geburtstag

Mühlhausen. Wolfgang Jankowsky unterrichtet auch im Rentenalter noch Mathematik und Physik.

Wolfgang Jankowsky, aktiver Lehrer am Evangelischen Schulzentrum in Mühlhausen, feierte in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag. Seit mehr als 15 Jahren unterrichtet er an der Ausbildungseinrichtung Mathematik und Physik und wird „sowohl vom Kollegium als auch seinen Schülerinnen und Schülern sehr geschätzt“, heißt es in einer Mitteilung. Lehrer mit solch langjähriger Erfahrung, die sich auch im Ruhestandsalter für die Bildung engagieren, verstünden ihre Tätigkeit auch als Berufung: „Sie verstehen sich als wertvolles Mitglied einer Schulgemeinschaft aus Mitarbeitenden, Lernenden, Eltern und dem Kirchenkreis“, so Marco Göring von der Evangelischen Schulstiftung. Dafür danke man Wolfgang Jankowsky auch persönlich.