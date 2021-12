Alphablock aus Bad Langensalza veröffentlicht erstmals Weihnachtssong

Bad Langensalza. Mit dem Lied „Einmal im Jahr“ wollen die Bad Langensalzaer Alphablock-Musiker Gutes tun und für Spenden für den Thüringer Hilfsfonds aufrufen.

Die Band Alphablock schlägt zum Jahresende ruhige Töne an. Am Freitag, 10. Dezember, erscheint die Single „Einmal im Jahr“. Es ist der erste Weihnachtssong der Bad Langensalzaer Musiker Arnd Küllmer und Christian Mörstedt. Verbunden mit dem Lied ist ein Spendenaufruf für den Thüringer Hilfsfonds.

Ursprünglich sollte ein Song zur Kneipenkultur veröffentlicht werden, als Vorbote für die CD. „Doch wir haben das Album nun auf nächstes Jahr verschoben, denn ohne Tournee hat das keinen Sinn“, informieren Küllmer und Mörstedt. Unter Corona würden sich Auftritte nicht rechnen, um die Kosten für die Albumproduktion einzuspielen.

Nun wollen die Musiker um Spenden für den Verein Thüringer Hilfsfonds bitten, der Menschen in Notlagen hilft. „Gerade jetzt gibt es einige, die wegen Corona vor dem Nichts stehen“, wissen Küllmer und Mörstedt. Die Musiker hatten sich für diesen Verein entschieden, weil ihnen wichtig ist, dass die Spenden in der Region ankommen.

Die Idee für „Einmal im Jahr“ hatten die beiden schon länger. „Jetzt haben wir ihn sehr melodiös und weich ausproduziert“, Piano und Gesang stehen im Vordergrund. Zum Song hat Alphablock ein Lyrik-Video erstellt, das den Text zeigt. „Wir wollten uns nicht in den Fokus rücken, denn wir sind Botschafter“, sagen die Bad Langensalzaer. Diese Art von Video ist eine neue Erfahrung gewesen. „Es war sehr schwierig zu schneiden“, berichten sie.

Die Single wird auf allen Alphablock-Kanälen wie auch auf der Homepage oder bei Facebook zu hören sein. Unter den Spendern wollen Küllmer und Mörstedt drei Gewinner auslosen, die einen exklusiven Abend in ihrem Bad Langensalzaer Studio gewinnen und Einblick in die Produktionstechnik bekommen. Zudem dürfen die Gewinner die Songs der nächsten, noch unveröffentlichten Alben hören, die schon in der Warteschleife sind. Auch ein Alphablock-Fan-Paket mit CDs wollen sie übergeben.