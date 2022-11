Angebote im Unstrut-Hainich-Kreis: Wandern, Beratung, Moderundgang

Kirchen in Mühlhausen laden am Buß- und Bettag zum ökumenischen Gottesdienst.

Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Josef

Ein ökumenischer Gottesdienst findet zum Buß- und Bettag am 16. November statt. Wie Pfarrer Marc Pokoj mitteilte, beginnt er um 18 Uhr in der katholischen Josefskirche in Mühlhausen. Zu dem Gottesdienst laden die katholische, evangelische, neuapostolische und freikirchliche Gemeinde gemeinsam ein.

Waldverein wandert rund um Schlotheim

Die nächste Wanderung des Waldvereins Mühlhausen ist am 17. November. Mitglieder und Gäste machen sich auf den Weg nach Schlotheim. Die Strecke ist mittelschwer und elf Kilometer lang. Auch eine Einkehr ist geplant. Der Bus startet 9.30 Uhr am Bahnhof Mühlhausen, 9.40 Uhr am Busbahnhof.

Führung zu Mode im Lauf der Jahrhunderte

Über Mode, die zeitlose Geschichte schrieb und zum Teil vergessen ist, berichtet Sarah Pönicke am 16. November um 18 Uhr im Kulturhistorischen Museum Mühlhausen. Sie führt auf einem Rundgang von den Schuhen des Mittelalters über die Turmfrisuren des Rokokos und den Fracks des Biedermeiers bis zur Kunstfaser-Kleidung der DDR. Auch Mülana-Mode aus dem Mühlhausen der 1970er-Jahre kann bestaunt werden. Eintritt: 8 Euro.

Kostenlose Wohnberatung für Senioren

Die nächste kostenlose Wohnberatung der Senioren- und Behindertenvertretung der Stadt Mühlhausen findet am 16. November von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Puschkinstraße 8 statt. Dort gibt es Ratschläge beispielsweise zu seniorengerechtem Wohnen, Sozialstationen, Pflegeangeboten, zum Hausnotruf und zu Gefahren zu Hause und im Straßenverkehr.