Aufblasbare Straßenlaternen in Bad Langensalza

Friedemann Mertin sieht überall graue Lieferwagen

Amtliche Autos – außer Feuerwehr & Co – kommen immer in gedeckten Farben daher. Ein quietschgelber Dienstwagen für den Ministerpräsidenten? Undenkbar!

Auch Ordnungsbehörden sind selten in Autos unterwegs, die farblich das Leben bejahen. Es sind Grau, Anthrazit oder das vergleichsweise leuchtende Silbergrau. Wird im Radio vor Blitzern gewarnt, verrichten die ihre Arbeit „aus einem silbergrauen Caddy“. Der Vollzugsdienst in Mühlhausen fährt unter anderem einen dunklen Golf. Die Ordnungshüter in Bad Langensalza sind in einem grauen Lieferwagen unterwegs.

Klar, gedeckte Farben sind seriös und passen zu dunklen Uniformen. Aber warum sind es so häufig Lieferwagen?

Aus Laiensicht: Braucht es zum Knöllchenschreiben mehr als ein Handy und eine Kladde? Wahrscheinlich sind im Heck aufblasbare Straßenlaternen mit Halteverbotsschildern untergebracht.

Die können bei Bedarf schnell aufgebaut werden. So ist es bei mir immer. Wenn ich irgendwo ein Knöllchen kassiere, war da vorher nie Halteverbot.