Der Verein „Spuren“ um den Historiker Michael Luick-Thrams hat sein Domizil nach Bad Langensalza verlegt. In den Räumen Unterm Berge soll künftig auch ein Teil der Arbeit des Vereins zu sehen sein.

Ein Aspekt der Forschungsarbeit ist die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Besonderes Augenmerk legen die Historiker auf die Schicksale von Deutschen und Amerikanern als Kriegsgefangene. 300.000 deutsche Kriegsgefangene lebten und arbeiteten bis 1946 in Lagern in den Vereinigten Staaten, ehe sie heimkehrten. Tausende amerikanische Soldaten wurden im Dritten Reich gefangen genommen. Zugleich wurden Amerikaner mit deutschen Wurzeln in US-Lager gesperrt, aus Angst, sie könnten für Deutschland spionieren.

„Wir wollen diese Geschichte lebendig machen. In unseren Ausstellungen und Publikationen geht es nicht um Hitler, Stalin, Roosevelt. Wir wollen zeigen: Wie sah der Alltag damals aus, was haben die Kriegsgefangenen erlebt“, erklärt Luick-Thrams.

Die Forscher interviewten Zeitzeugen, schrieben die Erlebnisse auf. Sie sammelten unter anderem Tagebücher, Briefe, Zeichnungen, Fotos, Kleidung. Die Ergebnisse stellte der Verein in einem Museum in St. Paul, Minnesota aus.

Am 9. November 2008, mitten in der Finanzkrise, musste das Museum schließen. Jetzt, zwölf Jahre später, sind zumindest die Schautafeln wieder an einem Ort – in Bad Langensalza. Nun werden sie von Melissa Grosche im Rahmen einer Freiwilligenarbeit ins Deutsche übersetzt. Die junge Frau hat in diesem Jahr ihren Schulabschluss gemacht und bringt sich nun in der Forschungsarbeit ein.

Die Ausstellung soll mit dem Projekt zum Jahr 1945 in Thüringen aktualisiert werden. Sobald die Pandemie überstanden ist, soll die Schau öffentlich zugänglich sein.

Das Projekt im Internet unter bit.ly/34WRcDQ