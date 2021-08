Auto in Bad Langensalza mit Farbe beschmiert und Reifen zerstochen

Bad Langensalza. In Bad Langensalza haben bisher Unbekannte einem Auto übel mitgespielt.

Bisher Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag zu Montag in Bad Langensalza einen Audi A 6, der auf einem Parkplatz in der Tennstedter Straße abgestellt war beschädigt. Wie die Polizei am Montag informierte, hätten der oder die Täter die Vorderreifen zerstochen und beschmierten das Auto mit weißer und schwarzer Farbe.

Von den Tätern fehle bislang jede Spur. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch unklar.

Mehr Blaulichtmeldungen finden Sie hier.