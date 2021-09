Ein unbekannter Fahrer hat in Bad Langensalza während der Fahrt seinen Hänger verloren. Dieser ist in eine Gebäude gekracht. (Symbolbild)

Bad Langensalza: Anhänger löst sich und kracht in Gebäude

Bad Langensalza. Ein Unbekannter Fahrzeugführer hat in Bad Langensalza während der Fahrt seinen Hänger verloren. Dieser krachte in ein Gebäude.

Im Vorgarten eines Grundstückes endete die Fahrt für einen Fahrzeuganhänger gestern Abend in Bad Langensalza. Ein Nachbar der Grundstücksbesitzer hatte gegen 23.40 Uhr ein Fahrzeug mit Anhänger beim Überqueren der Rumbachstraße beobachtet.

Der Anhänger löste sich, rollte auf das Nachbargrundstück und stieß dort gegen eine Hauswand. Der Autofahrer setzte unbeirrt seinen Weg fort. Laut Angaben der Polizei blieben Ermittlungen zum Autofahrer am Donnerstagabend bis in die Nacht hinein erfolglos und werden am Freitag fortgeführt.

Den Anhänger ließen die Polizisten vor Ort sicherstellen. Zur Höhe des Schadens am Gebäude kann noch nichts gesagt werden.

