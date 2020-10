In der Kasse der Stadt fehlen etwa 3,6 Millionen Euro im Vergleich zum Haushaltsplan. Darüber informierte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung.

Land Thüringen hilft mit Sonderzahlungen

Zum 1. Oktober betrage der Verlust im Bereich der Gewerbesteuer vier Millionen Euro. 500.000 Euro fehlen in anderen Steuer-Bereichen. Im Kurwesen wird mit einem Verlust von einer Million Euro gerechnet.

Dem gegenüber stehen laut Bürgermeister Zuwendungen vom Land. So gab es 1,6 Millionen Euro als Ausgleich für die Gewerbesteuerverluste, 300.000 Euro für Verluste im Kurbereich und zudem 550.000 Euro als Kompensation der niedrigeren Einnahmen in der Therme. Letztere sollen direkt an die Kur und Tourismus Bad Langensalza als Betreiberin der Friederiken-Therme durchgereicht werden.

Trotz der Pandemie ermögliche die recht hohe Rücklage der Stadt, dass der Haushalt ausgeglichen wird, sagte Matthias Reinz. Wie sich die finanzielle Lage 2021 darstellen werde, könne derzeit nicht prognostiziert werden. Die Gewerbesteuereinnahmen könnten schlichtweg nicht plausibel geschätzt werden.