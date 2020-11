Ein unbekannter Dieb attackierte am Dienstagnachmittag den Inhaber eines Geschäftes in Bad Langensalza. Nach Angaben der Polizei begutachtete der Mann vor dem Geschäft in der Marktstraße die Jacke an einer Schaufensterpuppe.

Als der Ladeninhaber den Unbekannten ansprach, riss dieser die Jacke von der Puppe herunter und schlug dann auf den Geschäftsinhaber ein, der dadurch verletzt wurde. Anschließend radelte der Täter mit einem Fahrrad und dem Diebesgut in Richtung Innenstadt davon.

