Zum Tanz in den Mai lädt der Bund am 30. April in seinen Naturgarten in Bad Langensalza.

Bad Langensalza. Bund lädt am 20. April in Bad Langensalza zum Feiern. Coverband „Young Province“ tritt auf.

Zum Tanz in den Mai lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz in seinen Naturgarten in Bad Langensalza. Beginn ist am 30. April um 18.30 Uhr. Es spielt die Rock- und Pop-Coverband „Young Province“. „Es soll gemeinsam getanzt, gegessen, getrunken und das Leben gefeiert werden“, so die Ankündigung.

Eintritt: zwölf Euro, Ticketreservierung unter badlangensalza.bund.net