Für manche Gastronomen, Händler und Vereine ist die Buga bisher zu wenig präsent in Bad Langensalza. Immerhin ein paar Fahnen wehen. So wie hier vor dem Japanischen Garten. Im Bild ist Matthias Reinz.

Bad Langensalza. Rathaus und Touristiker planen verschiedene Aktionen für 2021. Zuletzt gab es Kritik an der schleppenden Vorbereitung.

Bad Langensalza will Bürger bei Bundesgartenschau einbeziehen

In diesen Tagen soll die Mitmachkampagne zur Bundesgartenschau starten. So sieht es ein Antrag der CDU vor, der im Juli vom Stadtrat beschlossen wurde. Das Ziel ist es, die Bürger bei der Buga einzubeziehen und so das Wir-Gefühl und die Begeisterung für die Stadtentwicklung zu stärken. Beginnen soll die Kampagne im letzten Quartal 2020.