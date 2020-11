Die Bad Langensalzaer Elternvertretung hat sich mit einem Brief an Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) und die Stadträte gewandt. In dem Schreiben bezeichnen die Eltern die geplante Erhöhung der Beiträge für die Kinderbetreuung als unzumutbar.

Kita-Kosten in Bad Langensalza steigen um 1,6 Millionen

„Gerade wenn man bedenkt, dass in der jetzigen Zeit viele Eltern in Kurzarbeit sind beziehungsweise ihre Arbeitsstellen verloren haben. Zusätzlich dazu werden auch noch andere Kostensteigerungen auf die Familien zukommen“, heißt es in dem Brief. Die Eltern belassen es nicht bei Kritik und unterbreiten einen Beitragsvorschlag: 170 Euro monatlich für die Ganztagsbetreuung, 120 Euro für die Halbtagsbetreuung.

Das sind monatlich 10 Euro beziehungsweise 20 Euro (halbtags) mehr als die momentan gültigen Gebühren und weniger als der jüngste Vorschlag der Stadtverwaltung. Dieser sieht eine Erhöhung in zwei Schritten vor. Ab dem 1. Januar 2021 würden zunächst für zwei Jahre 180 Euro im Monat für die Ganztagsbetreuung fällig (halbtags 110 Euro). Ab dem 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024 würde der Elternbeitrag 200 Euro (130 Euro) pro Monat betragen.

Seit September wird in öffentlichen Ausschusssitzungen über die Kindergartengebühren für die kommenden Jahre beraten. Für den 18. November ist eine Stadtratssitzung anberaumt, in der darüber entschieden werden soll. Aus Sicht der Stadt müssen die Beiträge angehoben werden, um die steigenden Kosten zu verteilen.

Eltern bemängeln Einblicke in Finanzen – dabei steht alles online

Die Gesamtkosten aller Kindergärten in Bad Langensalza werden sich in den kommenden drei Jahren voraussichtlich auf 7,4 Millionen Euro belaufen. 2017 waren es 5,8 Millionen Euro. Für die Stadt stellt sich also die Frage, wie die zusätzlichen 1,6 Millionen Euro finanziert werden sollen.

Matthias Reinz rechnete Anfang November vor, dass die Stadt für 10 Euro, die sie den Eltern im Monat erlässt, selbst 100.000 Euro oben drauf legen müsste. „Es wurden Stimmen laut, dass die Beiträge zu hoch sind. Menschlich gesehen muss ich dem Recht geben, aber die Zahlen auf dem Papier sagen etwas anderes“, sagte der Bürgermeister in der jüngsten Ausschusssitzung.

Unklar ist, weshalb sich die Elternvertreter erst jetzt – wenige Tage vor der entscheidenden Sitzung – zu Wort melden. Am 21. September wurde erstmals über die Kita-Gebühren im Sozialausschuss gesprochen. Es folgten Ausschusssitzungen am 2. und 9. November. Alle diese Sitzungen waren öffentlich. Auch Stadtelternsprecher nahmen daran teil. Eine Sprecherin gab gegenüber dieser Zeitung Kommunikationsfehler an. Dass die Sitzungen öffentlich waren, sei nicht bekannt gewesen.

Kuscheltiere vor dem Kultur- und Kongresszentrum

Zudem kritisieren die Eltern, dass der Bürgermeister kein gemeinsames Gespräch gesucht habe, um die Zahlen zu erläutern. Da die Eltern keinen Einblick in die Finanzen hätten, gebe es noch keinen Vorschlag, wie die Differenz – die mit dem Gebührenvorschlag der Eltern entstehen würde – ausgeglichen werden könnte.

Tatsächlich wurden die Kita-Kosten seit 2017, die Hochrechnung bis 2024 sowie die Anteile der Finanzierung in den Ausschusssitzungen mehrfach öffentlich erläutert. Auf der Internetseite der Stadt sind die Unterlagen – sechs Seiten mit Erläuterungen und Tabellen – für jedermann abrufbar. Im Sozialausschuss wurde auch erklärt, dass der Beschluss des Stadtrats zunächst nur eine Gebührenempfehlung an die Träger darstelle. Die Beteiligung der Eltern sei deren Aufgabe.

Um ihre Forderungen symbolisch zu untermauern, rufen die Elternvertreter dazu auf, am 18. November vor der Ratssitzung für jedes Kind ein Stofftier vor das Kultur- und Kongresszentrum zu legen.

Öffentliche Stadtratssitzung, Mittwoch, 18. November, 19 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum