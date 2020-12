Auf diesem Gelände am Flugplatz will sich die Firma Power to X niederlassen.

Bad Langensalza. Die Stadt stimmt dem Bebauungsplan für das Innovationsprojekt „Power to Gas / Power to X“ zu.

Der Stadtrat hat für das Projekt „Power to Gas / Power to X“ grünes Licht gegeben. In der Sitzung am Donnerstag wurde der B-Plan für das Gelände am Fliegerhorst beschlossen.