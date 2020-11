Zur Amtshilfe der Stadt, die Mitarbeiter für das Gesundheitsamt des Kreises zur Bekämpfung der Pandemie abstellen will, wollte Jane Croll (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss Details wissen. Sie interessierten die Auswirkungen auf den Haushalt und die Schließung von Einrichtungen.

Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) bezeichnete die Hilfe als einen Akt der Solidarität in schwierigen Zeiten. Das Coronavirus stoppe nicht an der Stadtgrenze. Während Mühlhausen darauf gedrängt habe, die Personalkosten vom Kreis erstattet zu bekommen, stehe das für ihn nicht im Vordergrund. Angedacht sei, die Mitarbeiter in Bad Langensalza einzusetzen. Das Museum sei aufgrund der neuen Vorgaben ohnehin geschlossen.