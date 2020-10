Im Unstrut-Hainich-Kreis nimmt die Stadt Bad Langensalza derzeit eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung, der Transparenz und der Information der Bürger ein. Das zeigte die jüngste Stadtratssitzung am 1. Oktober.

Dass die Sitzungen des Stadtrates seit Dezember des vergangenen Jahres live ins Internet übertragen werden, hat die Kurstadt mit Mühlhausen gemein. Auch dort können Bürger das Geschehen in der Brotlaube in Echtzeit am heimischen Computer verfolgen. Doch die Bad Langensalzaer Stadtverwaltung geht einige Schritte weiter.

Teilweise noch während der laufenden Sitzung, spätestens aber am folgenden Morgen werden beispielsweise Antworten der Verwaltung und des Bürgermeisters auf Anfragen aus dem Stadtrat auf der Webseite veröffentlicht. Auch eine umfangreiche Präsentation von Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) zu aktuellen Projekten und Plänen des Bauamtes steht ungekürzt im Internet, für jedermann zum Abruf bereit.

Noch vor vier Jahren wäre dies in Bad Langensalza kaum denkbar gewesen. Schriftliche Antworten auf Anfragen gingen den Fraktionsvorsitzenden direkt zu und wurden nur in Ausnahmefällen oder auf explizite Nachfrage anderer Stadtratsmitglieder verlesen. Die Informationen des Bürgermeisters wurden mündlich vorgetragen, jedoch ohne begleitende Präsentation oder öffentliche Unterlagen. Wurde in Ausschüssen über Bauvorhaben gesprochen oder der aktuelle Haushaltsentwurf vorgestellt, wurde dies zwar auch grafisch aufbereitet – aber anschließend nicht für jedermann veröffentlicht.

Kaum eine Kommune nutzt das Internet konsequent

Bis vor wenigen Jahren beschränkte sich die Information über anstehende Stadtratssitzungen auf die Veröffentlichung der Tagesordnung. Dass Beschlusstexte oder Anlagen zu diesen Beschlüssen vor der Sitzung für die Bürger oder die Presse einsehbar sind, war nicht der Fall.

So halten es bis heute fast alle Kommunen im Kreis. Dass auf Ratssitzungen im Netz hingewiesen wird, ist nicht die Regel. Beschlussvorlagen werden gehütet wie Schätze. Die Stadt Nottertal-Heilinger Höhen veröffentlicht die Tagesordnungen vorab, seit kurzer Zeit auch die Beschluss-Protokolle der vorangegangenen Sitzungen.

So ist es auch in Mühlhausen. Die Sitzungstermine aller Ausschüsse und des Stadtrates sind auf der Webseite zu sehen. Interessierte finden die Texte der getroffenen Beschlüsse. Die Möglichkeit, dass sich Bürger vorab über die zu behandelnden Beschlüsse informieren, gibt es nicht.

Eine weitere Ausnahme in der Region bildet seit einigen Monaten das Landratsamt. Termine, Tagesordnungen, Vorlagen und Anlagen des Kreistages sind nun im Netz problemlos abrufbar.

Der Effekt dieser neuen Transparenz der Bad Langensalzaer Stadtverwaltung lässt sich an zwei Beispielen erkennen. So wurde mit der Kalkulation der künftigen Kita-Gebühren nicht hinterm Berg gehalten. Dass die Stadt eine Erhöhung empfiehlt, ist dank der vorab veröffentlichten Beschlussvorlage für jedermann erkennbar. Betroffene Eltern können sich schon jetzt vorbereiten auf das, was da möglicherweise bald kommt. Ein Beschluss wurde bis jetzt nicht getroffen.

Ein weiteres Beispiel ist eine Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der BLU-Fraktion zu den bisherigen Vorbereitungen zur Bundesgartenschau. Auf 15 öffentlich einsehbaren Seiten wird teils minuziös protokolliert, mit welchen Ideen und Konzepten die städtischen Touristiker in den vergangenen Monaten jonglierten. Die Antwort gleicht einem ins Unreine getippten Stichpunktzettel, vermittelt aber einen umfassenden Einblick in die Buga-Arbeit.