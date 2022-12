Bad Tennstedts „Bibo bringt’s“ jetzt in zwei weiteren Orten

Bad Tennstedt. Die Bibliothek in Bad Tennstedt bringt jetzt noch mehr Leser und Lesestoff zusammen. Auch weitere Orte der Region haben bereits Interesse signalisiert.

Die Stadt- und Regionalbibliothek in Bad Tennstedt hat das Projekt „Bibo bringt’s“ erweitert. Nach der Seltenrain-Region gehört nun auch die Gemeinde Kutzleben mit ihrem Ortsteil Lützensömmern dazu.

Ziel von „Bibo bringt’s“ ist es, Leser von den umliegenden Dörfern und Lesestoff zusammenzubringen. Seit 2019 kooperiert die Bibliothek mit der Kirchheilinger Stiftung Landleben, wodurch es für die Seltenrain-Orte einen Fahrdienst zur Bücherei und einen Bücher-Lieferservice gibt.

Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen

Die Ausweitung auf Kutzleben und Lützensömmern wurde jetzt durch eine Förderung im Rahmen der Mikroprojekte im Unstrut-Hainich-Kreis möglich, die dafür Gelder aus dem Programm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ bezieht. Dort ist Dorfkümmerin Marina Gißke eingebunden. Sie fährt die Menschen zur Bibliothek in Bad Tennstedt und nimmt Bestellungen für Bücher und andere Medien auf (Telefon: 01520 / 43 55 296).

Vor allem an ältere oder gehbehinderte Menschen richtet sich das Angebot. Aber auch der Kindergarten „Pfiffikus“ kann den Dienst in Anspruch nehmen, informiert Bibliotheksleiterin Sandra Seidl. So werde die Einrichtung besser mit Material für Projekte oder Veranstaltungen versorgt.

Auch die Bibliothek selbst profitiert von dem Projekt, weil sie einen Nutzerzuwachs bekommt. Laut Seidl gibt es inzwischen schon einige neue Anmeldungen. Es wurden Flyer verteilt, die sowohl Kontaktdaten als auch Anmeldekarte für die Bibliothek enthalten. Wie Seidl informiert, haben auch die Horn-Orte bereits Interesse an dem Projekt signalisiert.