Im Gewerbegebiet Nord von Bad Langensalza soll künftig Solarstrom in Wasserstoff umgewandelt werden. Für das Projekt entsteht zunächst eine Solaranlage zwischen Borbet und dem Flugplatz, dessen Tower in der Bildmitte zu sehen ist.

Bad Langensalza. Investor will im Gewerbegebiet Nord in einem Modellvorhaben mit Solarenergie Wasserstoff produzieren

Baustart für innovatives Energieprojekt in Bad Langensalza

Die Bauarbeiten für das innovative Energie-Projekt „Power to x“ im Bad Langensalzaer Gewerbegebiet Nord haben begonnen. Zunächst entsteht dazu im Gewerbegebiet Nord eine Solarstromanlage. Sie soll in Zukunft Sonnenenergie in Wasserstoff umwandeln.

Zwischen der Borbet-Halle und dem Tower des Flugplatzes am Böhmen sind jetzt die Bagger am Werk. Sie schieben sich parallel zur Start- und Landebahn Richtung B 247 vor. Auf 16 Hektar Fläche soll eine Photovoltaik-Anlage entstehen. „In Kürze müssen wir den ersten Strom liefern“, verweist Investor Hubert Lock auf bestehende Verträge. Die Zeit sei knapp geworden, auch weil die Verhandlungen mit der Stadt länger dauerten als geplant.

Erst als Loick im Stadtrat Druck machte und Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) sich der Sache annahm, kam 2019 wieder Bewegung auf. Die Stadt verkaufte und verpachtete die nötigen Grundstücke für das „Power to X“-Projekt. Zudem wurde ein Bebauungsplan beschlossen. Der hat gilt seitens der Aufsichtsbehörde beim Kreis als satzungsreif.

Ergänzend musste der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ein neues Versickerungsbecken in den Plan aufnehmen, für übermäßiges Regenwasser. Das billigte der Rat anstandslos.

Nach der Solaranlage sollen auf dem Gelände weitere Bauten folgen, unter anderem für die Steuerung und die Elektrolyseure, in denen Wasser per Strom in Wasser- und Sauerstoff gespalten wird. „Auch eine Wasserstofftankstelle ist jetzt fest im Projekt“, sagte Loick. Wo sie genau stehen werde, müsse noch geklärt werden.

Er plane nach wie vor ein Modell, das neben der Einspeisung des Wasserstoffs ins Gasnetz auch Wasserstoffbusse im Nahverkehr einbeziehe. Dazu arbeitet er mit dem Fraunhofer-Institut und dem Umweltministerium zusammen.

Bis der erste Wasserstoff erzeugt wird, könne es aber noch dauern: Die Lieferzeit für die Elektrolyseure sei derzeit lange.