Beste Spürnasen in Oberdorla gesucht

Oberdorla. Der Hundesportverein Vogtei-Oberdorla ist wieder Gastgeber für die Deutsche Fährtenhund-Meisterschaft.

Deutschlands beste Spürnasen werden in Oberdorla in den Wettbewerb treten. Denn dort wird vom 18. bis zum 20. November die Deutsche Fährtenhund-Meisterschaft des Verbandes für das Hundewesen ausgetragen. Erwartet werden rund 30 Teilnehmer aus ganz Deutschland.

Gastgeber ist der Hundesportverein Vogtei-Oberdorla. Dieser hat bereits Erfahrung mit solch hochkarätigen Wettkämpfen. Bereits vor zehn Jahren wurde die Deutsche Fährtenhund-Meisterschaft hier ausgetragen, und vor acht Jahren fand in der Vogtei sogar die Weltmeisterschaft der Fährtenhunde statt. Dennoch sei der anstehende Wettbewerb wieder ein großes Ereignis, sagt der Vereinsvorsitzende Matthias Fritzlar.

Bei der Meisterschaft müssen die Hunde eine Fährte suchen, die drei Stunden zuvor gelegt wurde. Bewertet werde laut Fritzlar dann etwa die Korrektheit. Denn die Figuren müssen in einer bestimmten Reihenfolge angelaufen werden.

Am Freitag, 18. November, startet der Wettbewerb um 11 Uhr. Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, ist jeweils bereits um 10 Uhr Beginn. Der Verein hofft wieder auf zahlreiche Zuschauer, die das besondere Spektakel in Oberdorla verfolgen möchten.