In der Kleingartenanlage Am Volkspark sollen im März Bodenbohrungen vorgenommen werden.

Bohrungen in Gartenanlage Am Volkspark in Bad Langensalza

Noch im März sollen in der Kleingartenanlage „Am Volkspark“ Bohrungen vorgenommen werden. Diese sind nötig für das Baugrundgutachten, das für das Areal erstellt werden soll. „Es wird einen zeitnahen Termin in der Kleingartenanlage mit einer Firma für Baugrundgutachten geben. In Absprache mit dem Vorstand werden wir die Bohrpunkte festlegen. Vorrangig sollen dafür nicht verpachtete Gärten genutzt werden“, informierte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Die Kleingärten sind im Flächennutzungsplan perspektivisch als Bauland ausgewiesen. Das zog anhaltende Proteste nach sich. Inzwischen ist ein vorläufiger Kompromiss gefunden. Die Anlage soll einen Bestandsschutz von mindestens fünf Jahren erhalten.