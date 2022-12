Bruchstedter bringen Ort mit Eigenleistungen voran

Bürgermeister Dominik Gary zeigt die Schäden im einstigen Friseursalon im Dorfgemeinschaftshaus. Nun sollen in Eigenleistungen zunächst das Fachwerk freigelegt werden.

Bruchstedt. Im Nachbarort von Bad Tennstedt geht es nun voran. Der neue Bürgermeister Dominik Gary arbeitet ab, was er vor seiner Wahl den Bürgern versprochen hat.

Spielplatz-Erweiterung, Sanierung der Sportplatz-Treppe, freier Internetzugang an der Feuerwehr: der neue Bruchstedter Bürgermeister Dominik Gary (BI) arbeitet ab, was er vor seiner Wahl im Juni versprochen hat. Er freut sich, dass die Bürgerinnen und Bürger mitziehen und das Dorf bereits durch Eigenleistungen ein Stück vorangekommen ist.

Das Bürgermeister-Büro im Dorfgemeinschaftshaus hat einen frischen Anstrich bekommen und wurde neu möbliert. Von meterlangen Aktenreihen sind nur noch einige Ordner übrig geblieben. Denn das digitale Zeitalter hat Bruchstedt erreicht. Es gibt W-Lan im Gebäude. Der freie Internetzugang an der Feuerwehr reicht bis in den Park hinein. „Ziel ist es, punktuell auch das Kulturhaus zu versorgen“, kündigt Gary an.

Fassade am Kulturhaus wird mit Fördergeld saniert

Auch baulich soll es am denkmalgeschützten Kulturhaus weitergehen. Die Ursache der Feuchteschäden ist beseitigt. „Es hat sich herausgestellt, dass das Dach wegen einer Moosschicht undicht war“, informiert er. 2023 soll das Gebäude mit neuen Rollos ausgestattet werden. Kosten: rund 38.000 Euro. Dafür will die Gemeinde den Dorferneuerungsfördertopf anzapfen, der bis 2024 zur Verfügung steht. Der Eigenanteil für Bruchstedt sinkt so auf 15 Prozent der Kosten.

Auch die Fassade soll mit Fördermitteln saniert werden. 150.000 Euro sind zur Trockenlegung der Mauern einkalkuliert. „Wir schaffen wahrscheinlich nur eine Teilfläche“, sagt Gary. Denn die Wände seien nicht abgedichtet, womit in den Keller Feuchtigkeit eindringen kann.

Von Fördermitteln zu profitieren, ist Garys Kurs. Den treibt er auch beim Erosionsgebiet voran, wo im vierten Bauabschnitt die Kaskadensanierung weitergeführt werden soll. Kosten: 22.000 Euro, wovon die Denkmalpflege den Hauptteil trägt. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt unter 1000 Euro.

Notunterkunft der VG künftig in Bruchstedt angesiedelt

Im Dorfgemeinschaftshaus soll jetzt der ehemalige Friseursalon-Raum saniert werden. Nach einem Wasserschaden wurden dort vor Jahren die Wände geöffnet und aus Kostengründen nicht weiter saniert. „In Eigenleistungen wollen wir die unteren Gefache entfernen“, so Gary.

Eine der fünf kommunalen Wohnungen im Gebäude soll als Notunterkunft für die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt hergerichtet werden. Die VG ist laut Gesetz dazu verpflichtet eine Unterbringung für Obdachlose bereitzuhalten. Die einst dafür genutzte Wohnung in Bad Tennstedt hat die Städtische Wohnungsgesellschaft aber inzwischen verkauft.

Mit Eigenleistungen soll in Bruchstedt auch der Gesundheitskiosk unterstützt werden. Dass soll laut Bürgermeister auch ein Zeichen sein, dass der Ort hinter dem Projekt steht. Dass sich die Einwohner überall mit engagieren, weiß Gary zu schätzen: „Ich bin sehr dankbar dafür.“

Auch ein weiteres Teilstück des Backhauswegs soll gepflastert werden. Geplant ist auch, die Fußwege zu sanieren, weil 2023 der restliche Ortsteil ans Kanalnetz angeschlossen werden soll. „Wir werden versuchen, das in den Haushalt zu integrieren“, so Gary.