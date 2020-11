Die Bürgerinitiative „Pro Triftchaussee“ arbeitet weiter an einem Nutzungskonzept für den Weg. Nach wie vor lautet das Ziel, den teils asphaltierten Weg im Hainich zu erhalten. Es gebe regelmäßige Treffen, die Arbeit am Entwurf laufe strukturiert, berichtet BI-Mitglied Enrico Eschenbach.

Die Triftchaussee führt knapp fünf Kilometer vom Wanderparkplatz Fuchsfarm bei Mülverstedt schnurgerade durch den Hainich Richtung Betteleiche. Ein offizieller Wanderweg ist die Strecke nicht. Im Nationalparkplan ist seit Jahren festgelegt, dass der teils asphaltierte Weg zurückgebaut werden soll. Nach ersten Abbrucharbeiten formierte sich Widerstand.

Im Juni gab es das bisher letzte Gespräch zwischen Vertretern der Bürgerinitiative und der Nationalparkverwaltung. Nationalparkleiter Manfred Großmann sagte damals, dass es eine sachliche Grundlage brauche, mit der sich der Nationalpark auseinandersetzen werde. Es brauche ein Konzept mit Argumenten, die den Wunsch auf Erhalt der Chaussee fachlich untermauern.

Schnurgerade Chaussee ist ein erheblicher Störfaktor

Zu sehr ins Detail des Konzeptes will Enrico Eschenbach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gehen. „Im Juni wurde bereits von der Triftchaussee als grünem Tunnel durch den Hainich gesprochen. Diese optische Vorstellung wollen wir aufgreifen und weiterentwickeln“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Aus Sicht der Nationalparkverwaltung ist die schnurgerade Chaussee ein erheblicher Störfaktor, die sich wie eine Schneise durch den Wald zieht. Durch den Rückbau soll ein größeres zusammenhängendes Gebiet entstehen, in dem Flora und Fauna weniger beeinträchtigt werden.

„Diese Punkte wollen wir aufgreifen und Gegenargumente liefern“, sagt Enrico Eschenbach. So stehe die BI in Kontakt mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Vertretern des Vereins sei die Triftchaussee gezeigt worden. Deren Erhalt soll nun auf der ADFC-Liste mit Forderungen an die Landespolitik gesetzt werden.

Hoffnungen auf die Fortschreibung des Nationalparkplans

Neben der touristischen Nutzung nennt Enrico Eschenbach den Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr im Hainich. Bei einem Waldbrand könne ein für Löschfahrzeuge befahrbarer Weg wertvoll sein. Tatsächlich wurde erst vor Kurzem in Flarchheim ein Feuerwehrauto mit Allradantrieb und einem 800-Liter-Wassertank stationiert – auch für mögliche Waldbrände. Manfred Großmann begrüßte die Anschaffung, denn Brände an den Waldrändern seien schon vorgekommen. In der feuchten Kernzone des Hainich schloss er derartige Vorfälle aus.

Die Bürgerinitiative setzt ihre Hoffnungen auf die Fortschreibung des Nationalparkplans. Alle zehn Jahre müssen diese Leitlinien zur Parkentwicklung aktualisiert werden.

„Der Zeitplan sieht vor, bis zum Ende des 1. Quartals 2021 einen intern abgestimmten Entwurf zu haben, um dann im 2. Quartal 2021 die öffentliche Beteiligung durchführen zu können. Ende 2021 könnte dann mit der Billigung durch das Umweltministerium der neue Plan in Kraft treten“, teilt Nationalpark-Sprecherin Cornelia Otto-Albers auf Nachfrage mit.

„Wir warten darauf, was uns an Argumenten präsentiert wird“, sagt Manfred Großmann.