Bürgerinitiative verlässt aus Protest die Gemeinderatssitzung

Eklat im Gemeinderat in Bruchstedt: Walter Montag (Freie Wählergemeinschaft Bürgerinitiative) hat aus Protest die Sitzung verlassen. Als Grund gab er an, dass die Anträge seiner Fraktion mehrfach nicht auf die Tagesordnung gestellt wurden. „Das ist grobe Missachtung und ein Angriff auf die kommunale Selbstverwaltung“, wetterte er.

Wie Montag erklärte, habe er Innenminister Georg Maier (SPD) eingeschaltet und um Klärung gebeten. Denn laut Thüringer Kommunalordnung seien die Punkte zu behandeln, für die es Anträge gibt. Die Kommunalaufsicht des Unstrut-Hainich-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde, bei der er Beschwerde einlegte, habe ihn lediglich an Bürgermeister Walter Tückhardt (Freie Wählergemeinschaft) und die Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt verwiesen. Also: An genau die Stellen, die nach Montags Ansicht für das Problem verantwortlich sind. Die Kommunalaufsicht ist derzeit für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Kurz nachdem Montag aus Protest gegangen war, verließen auch Babette Stange und Thomas Harant die Sitzung. Damit war die Reihe der Fraktion leer, der Rat nicht mehr beschlussfähig und die Sitzung am Mittwochabend nach acht Minuten zu Ende. „Es ist an der Zeit, dass wir ein Zeichen setzen“, sagte Babette Stange später. Denn es könne nicht so weitergehen, dass die Anträge der Bürgerinitiative gar nicht behandelt oder verschleppt würden. Die Gebührensatzung für Gebäude der Gemeinde, die am Mittwochabend als Punkt elf auf der Tagesordnung stand, sei schon im August von der Fraktion gefordert worden.

Tückhardt war vom jähen Abgang überrascht. Er verwahrte sich gegen Vorwurf, dass die Anträge der Bürgerinitiative nicht berücksichtigt würden. Den jüngsten Antrag der Fraktion habe er im Punkt „Bericht des Bürgermeisters“ behandeln wollen. Das sei „sein Recht“.

Das sieht Walter Montag anders. „Wenn es um brisante Dinge wie das Widerspruchsverfahren gegen die Straßenausbaubeiträge geht, sind sie separat auf der Tagesordnung aufzuführen“, sagte er. Denn aus dem Punkt „Bericht des Bürgermeisters“ sei für die Bürger nicht ersichtlich, dass es um das Thema gehe. Die Bürgerinitiative hatte unter anderem gefordert, dass der Bürgermeister über den Stand informiert. Denn die Bruchstedter sollen rückwirkend für die Straßenbeleuchtung zahlen, die vor fast 30 Jahren erneuert worden war.

Wie der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft, Thomas Frey, auf Nachfrage informierte, sind 136 Widersprüche eingegangen. 258 Bescheide waren verschickt worden. Frey sieht keine Erfolgsaussichten für die Widersprüche, denn die Forderungen seien formell nicht fehlerhaft. Die Bürgerinitiative aber hält es für möglich, gegen die Straßenausbaubeiträge vorzugehen. In der Gemeinderatssitzung wollte sie ein „Pilotverfahren“ anstoßen.

Wie Montag sagte, habe er mit seinem Abgang die Öffentlichkeit aufmerksam machen wollen. „Ich musste handeln.“ Er wolle jetzt rückhaltlose Aufklärung. „Alle Punkte, die nicht behandelt wurden, wollen wir beantwortet habe“, sagte er. Auch wolle die Bürgerinitiative wissen, wer dafür verantwortlich war, dass die Anträge nicht auf die Tagesordnung gekommen sind.