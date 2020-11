Das Barfüßerkloster ist Bad Langensalzas zähes Filetstück

Als das Filetstück in der Altstadt bezeichnen Fachleute das Barfüßergelände. Die Lage und die Größe bieten viel Gestaltungsspielraum. Doch seit Jahren beißen sich Fachleute die Zähne daran aus.

Familienhotel mit Kletterhalle steht zur Debatte

Das Klosterensemble mit drei Gebäuden, Mauer, Torbogen und viel Freifläche liegt zwischen Milchgasse und Langer Straße. „Es ist ein wunderschönes Gelände, aber mir fehlen momentan die Ideen“, sagt Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Aber gibt es nicht längst eine Idee für die künftige Nutzung?

2017 wurden erstmals Pläne öffentlich, auf dem Gelände ein Familienhotel mit Kletter- und Freizeithalle zu entwickeln. Partner der Stadt soll die österreichische Jugend & Familiengästehäuser Holding GmbH (Jufa) sein. Von einem Baustart 2018 war die Rede, umgesetzt ist bisher nichts. Auch aktuell gibt es Gespräche zu dem Projekt.

Städtischer Haushalt wäre alleine mit Projekt überfordert

Doch inzwischen macht sich Matthias Reinz kaum noch Hoffnung. Im Bauausschuss sagte er öffentlich, dass er mit einer Absage des Investors aus Österreich rechne. Bis zum Jahresende wolle er Klarheit haben.

Zwei Hürden gilt es zu meistern: Zunächst hängt es am Geld. Millionen sind im Laufe der Jahre in den Erhalt der Bauwerke geflossen, auch wenn davon für das ungeschulte Auge kaum etwas zu sehen ist. Das Geld stammt zum überwiegenden Teil aus Fördertöpfen. Der städtische Haushalt allein wäre damit völlig überfordert, stellt Matthias Reinz klar.

21 Jahre wurde im Barfüßerkloster Bad Langensalzaer Sekt produziert

„Das Ziel ist es, das Areal so schnell wie möglich einer Nutzung zuzuführen. Leerstehende Gebäude kosten Geld. Aber ohne einen potenten Investor bieten sich kaum Entwicklungsmöglichkeiten“, weiß auch Max Horrmann von der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK). Hohe Investitionen seien nötig, allein um die zeitgemäße Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme zu schaffen. Hinzu komme die Sanierung.

Dieses Bild vom Inneren des Klausurgebäudes zeigt den Zustand vor der Sicherung. Die Holzdecke wurde bereits erneuert. Foto: Max Horrmann / DSK

2019 und 2020 wurden 500.000 Euro Fördergeld in das Klausurgebäude investiert, das größte der drei Häuser. Das Gebäude wurde statisch gesichert. Neue Holzbalken und Böden wurden eingezogen. Das Mauerwerk und das Fachwerk mit Lehmfüllung nach den Vorgaben des Denkmalschutzes instandgesetzt. „Es ist beeindruckend, was die Handwerksfirmen hier geleistet haben“, sagt Max Horrmann.

685.000 Euro sind für das Sudhaus zugesagt. Dieses dockt seitlich an das Klausurgebäude an und beherbergte von 1979 bis 1990 die Produktionsanlagen der Sektkellerei Schloss Dryburg. „Das Gebäude muss komplett entkernt werden, inklusive einer großen Heizungsanlage. Der Dachstuhl wird erneuert, ebenso wie der unsanierte Abschnitt der Außenmauer“, so Max Horrmann. Für das vordere Gebäude, das Seigerhaus, brauche es weitere Mittel für die Sicherung. Diese seien beantragt, eine Zusage stehe aus.

Steinbruch soll weiter genutzt werden

Die zweite Hürde liegt im Bergbaurecht begründet, das die Traco Travertinwerke für den Steinbruch wahrnehmen, der direkt an das Barfüßer angrenzt. Die Stadt bezieht den Steinbruch in ihrem Bebauungsplan ein. Doch der Steinbruch soll auf absehbare Zeit weiter genutzt werden. „Ich bin um eine Einigung mit dem Unternehmen bemüht. Es bringt nichts, wenn wir uns streiten“, sagt Matthias Reinz.

Wer den Blick aus der obersten Etage des Klausurgebäudes über den Steinbruch schweifen lässt, sieht in kurzer Entfernung die Schlote der alten Malzfabrik in der Langen Straße. Im Idealfall sollte diese gemeinsam mit dem Barfüßer entwickelt werden, sagt Max Horrmann.

Die Malzfabrik ist nicht einsturzgefährdet. Dieses Untersuchungsergebnis wurde im Bauausschuss bekanntgegeben. Doch dass das Fabrikgebäude bald entwickelt wird, hält Matthias Reinz für unwahrscheinlich. Die Stadt brauche derzeit kein weiteres Millionengrab.