Das Wort zum Tage im Unstrut-Hainich-Kreis: Eine Frau mit Hoffnung

Günter Christoph Haase über Elisabeth von Thüringen. Er meint, dass das Vorbild bis in die heutige Zeit strahlt.

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ – Diese Worte werden dem tschechischen Schriftsteller und ehemaligen Staatspräsidenten Vaclav Havel zugeschrieben. Diese Worte könnten auch über dem Leben und Wirken der Heiligen Elisabeth von Thüringen stehen, deren Gedenktag wir wieder begehen.

Als Patronin der Nächstenliebe und Hauptpatronin unseres Bistums Erfurt ist und bleibt sie bis in unsere Zeit ein Vorbild von Glauben, Hoffnung und Liebe. 1207 erblickte Elisabeth als ungarische Königstochter das Licht der Welt. Mit nur vier Jahren kam, aus politischem Kalkül, der Abschied vom geliebten Elternhaus und der gewohnten ungarischen Heimat. Von nun an lebte sie auf der Wartburg; am Hof des damaligen Landgrafen von Thüringen.

1221 folgte die Heirat mit dessen Sohn Ludwig IV. Auch wenn sie ihren Mann und früheren Spielgefährten über alles liebte – für Elisabeth bedeutete diese Heirat mit gerade 14 Jahren ein weiterer großer Einschnitt in ihrem bisherigen Leben. Drei Kindern schenkte sie das Leben. Als Ludwig, der geliebte Ehemann und Vater der Kinder, auf einem Kreuzzug ins Heilige Land starb, stand sie plötzlich allein mit den drei Kindern auf weiter Flur. Als 20-jährige Witwe war sie nun dem Hass der Verwandten schutzlos ausgesetzt. Die Flucht von der Burg schien ihr als der einzig mögliche Ausweg.

Nach ihrem Tod wurde ihre wahre Größe sichtbar

Auf Umwegen fand sich im hessischen Marburg Zuflucht und neue Heimat. Mit ihrem zustehenden, aber hart erkämpften Witwengut erbaute Elisabeth schließlich ein Krankenhaus, um dort die Kranken und Armen zu pflegen. Also die Menschen, für die ihr Herz von Kindesbeinen an schlug. 1231 waren ihre Kräfte aufgebraucht und gerade erst 24 Jahre alt, schlossen sich ihre Augen für immer.

Erst nach ihrem Tod wurde ihre wahre Größe sichtbar. Aus tiefer Christusliebe heraus, legte Elisabeth die Krone als Landesfürstin ab, um nach dem Tod ihres Mannes in selbstgewählter Einfachheit und Armut im Geist des Heiligen Franziskus von Assisi zu leben. Von Anfang an lebte sie aus den Quellen des christlichen Glaubens und aus der festen Überzeugung, dass alles im Leben einen Sinn hat, egal wie es auch ausgeht. Trotz vieler innerer und äußerer Krisen steckte sie den Kopf nicht in den Sand, sondern packte zu, wo Menschen in Not waren.

Elisabeths Vorbild strahlt bis in unsere Zeit hinein. Eine Zeit voller Krisen, in der viele unserer Mitmenschen auch auf Zeichen der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe warten. Einer Zeit, wo alles auf dem Kopf zu stehen scheint und man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht!

Günter Christoph Haase ist Pfarrer in Hüpstedt, Beberstedt, Helmsdorf und Zella