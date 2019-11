Aus Projekten wie der Skaterbahn in Bad Langensalza sollen auch Aktive für das Jugendparlament gewonnen werden.

Debatte über Jugendparlament in Bad Langensalza

Bad Langensalza Am Donnerstag verleiht in Erfurt die LAG Soziokultur ihren Preis „Kulturriese 2019“. Unter den fünf Nominierten ist auch der Zwischenwelten-Verein (Zwiwel) aus Bad Langensalza. Der erhielt zudem 5250 Euro vom Deutschen Kinderhilfswerk und vom Land für sein Projekt „Kinderrechte stärken“.

Im Rahmen des Projektes können laut Hilfswerk Kinder und Jugendliche sagen, was ihnen in der Region fehlt und daraus selbst Projekte entwickeln. Sie planen, kalkulieren und holen Genehmigungen ein und setzen die Projekte dann um. Dabei lernen sie nicht nur demokratische Prozesse, sondern auch, sich aktiv für ihre Wünsche einzusetzen.

Hintergrund ist die Arbeit an einem Jugendparlament in Bad Langensalza, deren Stand Oliver Zimmermann von Zwiwel im städtischen Sozialausschuss vorstellte. Mit einer großen Umfrage an den Schulen ergründete der Verein Anfang 2019 die Bedürfnisse der Jugendlichen und ihre Bereitschaft, sich zu engagieren.

Laut Zimmermann befasst sich die aktivste Gruppe mit der Skateranlage an der Ziegeleistraße, die mit Eigenleistung junger Leute und Hilfe der Stadt nach und nach instandgesetzt und im Sommer eröffnet wurde. Sie soll schrittweise ausgebaut werden. Eine weiter Gruppe kümmere sich um die Einrichtung eines Jugendcafés. Und eine dritte, die aber kaum laufe, um eine Fahrradcrossstrecke.

Aus solchen Gruppen soll sich auf Dauer ein Jugendparlament bilden. Doch die Ansichten darüber gehen im Stadtrat auseinander, wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) anmerkte. Manche Abgeordnete wollen eher ein klassisches Jugendparlament, ähnlich dem Stadtrat. Der Zwiwel-Weg richte sich eher nach den Wünsche der Jugendlichen. Man solle sich andere Jugendparlamente anschauen, etwa in Jena, rieten einige Abgeordnete Zimmermann. Ebenso soll Zwiwel mehr mit der AWO kooperieren, die das Jugendhaus Grenzenlos in der Feldstraße trägt.

Zimmermann kündigte an, im kommenden Jahr die Pläne für das Parlament zu konkretisieren.