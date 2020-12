Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille für Bothenheilinger

Bothenheilingen. Als einer von zwei Thüringern bekam André Hettenhausen aus Bothenheilingen in diesem Jahr die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille verliehen. Als Ortsteilbürgermeister und Stadtratsmitglied in Nottertal-Heilinger Höhen ist derzeit weder Mitglied im Feuerwehrverein noch Teil der Einsatzabteilung. Weil er trotzdem dafür sorgte, dass die Freiwillige Feuerwehr in Bothenheilingen mittlerweile nicht nur wieder einsatzbereit, sondern auch personell und technisch gut ausgestattet ist, zeichnete der Deutsche Feuerwehrverband ihn aus. Vorgeschlagen wurde er dafür von Wehrführer Tobias Rink. Noch vor wenigen Jahren sei die Feuerwehr nicht nur in einem besorgniserregenden Zustand, sondern zeitweise überhaupt nicht mehr einsatzfähig gewesen. „Wir waren über einen längeren Zeitraum komplett abgemeldet“, erzählt Rink. Das lag unter anderem am Fahrzeug, das es im Falle einer Alarmierung im Dorf häufig nur bis zum Tor der Wache schaffte und dann ausging, weil die Batterie schlapp machte. Weil die Wache zudem nur spartanisch ausgestattet war, fehlte es außerdem an motivierten Einsatzkräften.

„Der damalige Bürgermeister war vor allem auf das Sparen bedacht. Die Feuerwehr wurde deshalb eher stiefmütterlich behandelt“, sagt Tobias Rink. André Hettenhausen machte es sich dann als Nachfolger zur Aufgabe, die Feuerwehr wieder aufzubauen. „Finanzielle Eigenmittel allerdings gab es kaum“, sagt er. Weil eine einsatzbereite und funktionierende Feuerwehr aber eine Pflichtaufgabe der Kommune ist, beantragte Hettenhausen immer wieder Bedarfszuweisungen vom Land.

In den vergangenen drei Jahren flossen so etwa 15.000 Euro in die Bothenheilinger Wache und in die Ausrüstung der Feuerwehrleute. Die mittlerweile wieder zwölf Mann starke Einsatzabteilung hat nun unter anderem neue Helme und Jacken und auch technisch habe sich laut Tobias Rink viel getan. Vom Landkreis bekam die Wehr ein gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Fahrzeug. „Wir brauchen keinen Luxus, aber im Ernstfall muss alles funktionieren“, so Rink.

Die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille am Bande wird vom Deutschen Feuerwehrverband vorranging an Personen verliehen, die nicht aktiv im Feuerwehrdienst stehen. In diesem Jahr wurden insgesamt 51 Menschen aus ganz Deutschland ausgezeichnet, zwei davon aus Thüringen.