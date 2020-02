Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die meistverkaufte Postkarte Langensalzas

Der Kaufmann Kurt Riede war Anfang des vergangenen Jahrhunderts Mitglied im Langensalzaer Stadtrat. Er war außerdem Besitzer und Gastwirt des Hauses „Zur Eintracht“ in der Niederhöfer Straße 1. Zusätzlich betrieb er eine Kantine in der Kaserne des Jäger-Regiments zu Pferde Nummer 2 auf dem Garnisonsgelände. Seit dem Jahr 1900 wurden dort mehr als 900 Reitersoldaten zu Meldereitern und Einzelkämpfern mit Pferd ausgebildet.

Jeden Sonntag durften die Soldaten in der Kaserne von Zivilisten besucht werden. Besonders gern gesehen waren die jungen Langensalzaer Damen. Kurt Riede verkaufte seit 1900 in seiner Garnisons-Kantine diese in seinem Eigenverlag erschienene Postkarte zum Reservezug.

Stadtrat wusste von Bauplänen für Eisenbahnstrecke

Zum Hintergrund: Als Stadtrat wusste Kurt Riede bereits von den Plänen zum Bau einer Kleinbahnstrecke zwischen Langensalza und Haussömmern. Deshalb schickte er auf dieser Postkarte schon mal einen Reservezug mit Langensalzaer Reservisten auf die Heimreise.

Die Zeichnung ist frech: Entlassene Soldaten stehen mit Bierkrügen auf der Lok und dem Kohletender und jubeln. Der Lokführer bietet geräucherten Fisch und warme Würstchen zum Verkauf. Winkende und weinende Mädchen verabschieden die Männer. Eine junge Frau hält dem Vater ihres Kindes das gemeinsame Baby hin. Doch er zeigt ihr zum Abschied nur eine lange Nase.

Die Darstellung des Reservezuges wurde in der Langensalzaer Garnisons-Kantine zum Renner und war die meistverkaufte Postkarte.