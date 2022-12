Zum Tage Die Seele stärken in diesen Zeiten in Mühlhausen

Zum Tage im Unstrut-Hainich-Kreis: Superintendent Andreas Piontek meint, es ist mehr Trost da, als wir denken. Trösten lassen und zu trösten, das stärkt die Seelen.

Am Adventskalender werden an diesem Wochenende die Türchen 10 und 11 geöffnet. So ein Kalender ist schon eine tolle Sache. Jeden Tag kann ich gespannt sein, was sich da auftut. Im Advent erscheint hinter jeder der vier Türchen für die Adventssonntage ein Bibelwort. Das für den 3. Advent lautet: „Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott“.

Wo finde ich Trost? Was tröstet mich in trostloser Zeit. Es gibt Situationen, da habe ich den Eindruck es klafft alles so auseinander in unserer Gesellschaft. Energiekrise, Corona noch immer, Krieg und Gewalt, Leid und Hunger in der Welt. Viele in unserem Land haben einfach Angst vor der Zukunft. Auch und gerade in finsteren Tagen wächst die Sehnsucht nach Trost.

Trost ist etwas ganz Lebenswichtiges. Wenn ein Kind getröstet werden will, schmiegt es sich an. Und wenn Eltern dann sagen, wir sind da, dann verändert sich für das Kind etwas ganz Wesentliches. Es fühlt sich getröstet und nicht vertröstet.

Kinder spüren sehr genau, ob sie vertröstet werden oder ob man sie in ihrer Not und in ihrem Kummer ernst nimmt. Das ist bei kleinen Kindern so, aber auch bei Erwachsenen. Bei Kummer ist trösten angesagt. Und das bedeutet: ernst nehmen, in den Arm nehmen, die Trauer und das Leid, die Angst und die Sorge gemeinsam aushalten, auch mal gemeinsam schweigen und weinen. Dann kann man vielleicht den Blick wieder in die Zukunft richten und überlegen, wie es dann weitergehen könnte.

Johann Sebastian Bach hat in seinem Weihnachtsoratorium, das am vergangenen Sonntag in der Kornmarktkirche in Mühlhausen nach der Coronapause endlich wieder erklang, so ausgedrückt: „Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, wann kommt der Trost der Seinen? Schweigt, er ist schon wirklich hier! Jesus, ach so komm zu mir!“

Dieser Jesus wurde in eine Zeit hineingeboren, die nicht viel anders war. Menschen haben vergeblich gehofft, lebten ängstlich vor der Zukunft, suchten Trost und hatten Sehnsucht nach Frieden. Sich trösten lassen und diese Friedenssehnsucht behalten und im Kleinen leben, das kann unsere Seelen stärken. Vielleicht merken wir dann, es ist mehr Trost da als wir denken. „Er ist schon wirklich hier“ lässt Bach singen.

Also Augen auf, dieser Jesus ist in all denen da, die an ihn glauben. Tröstet, tröstet, das ist auch eine Aufforderung an jede und jeden. Trösten lassen und zu trösten, das stärkt die Seelen. Ein freundlicher Blick, ein ermutigendes Wort, das kann Hoffnung wecken.