Diebe bei Einbruchsversuch in Bad Langensalza erwischt

Ein Zeuge meldete am Mittwochabend, gegen 23.45 Uhr, in Bad Langensalza, dass gerade zwei Personen versuchten, in einen Supermarkt am Lindenbühl einzudringen.

Die hinzugerufenen Polizisten ertappten zwei Männer beim Übersteigen eines Zaunes. Einer von ihnen ergriff die Flucht, so die Polizei. Der zweite Täter konnte gestellt werden.

Zur Unterbindung seiner Gegenwehr mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen über 1,4 Promille. Offenbar hatten es die beiden Diebe auf Leergut abgesehen.

Die Ermittlungen zum zweiten geflüchteten Täter dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region