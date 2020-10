Diverse Veranstaltungen in Unstrut-Hainich-Region abgesagt

Die Corona-Pandemie schränkt das öffentliche Leben im Allgemeinen und das kulturelle Leben im Speziellen derzeit stark ein. Doch nicht nur die Pandemie, auch andere Gründe gibt es für Planänderungen bei Veranstaltern. Folgende Mitteilungen bezüglich Veranstaltungsausfällen erreichten unsere Redaktion.

Der Kleintierzuchtverein Tüngeda wollte am kommenden Wochenende vom 31. Oktober bis 1. November seine Zuchterfolge in einer Ausstellung präsentieren. Diese fällt laut Vereinsmitglied Markus John nun aus. Als Grund nennt er Bauarbeiten am Veranstaltungsort, dem Haus der Vereine in Tüngeda. Der Verein hoffe auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt plante für Donnerstag, 29. Oktober, einen Seniorenwandertag. Dieser müsse aus organisatorischen Gründen entfallen, teilt die Gewerkschaft mit.

Bereits für Montag war eine Veranstaltung anlässlich 30 Jahren Städtepartnerschaft und Funkfreundschaft zwischen Mühlhausen und Münster angedacht. Im Historischen Rathaus sollte ein Geschenk der Funker aus Münster an die Mühlhäuser übergeben werden. Das wurde kurzfristig abgesagt. Ein Ersatztermin werde gesucht, hieß es aus der Stadtverwaltung.