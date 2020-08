Dorfclub Bothenheilingen blickt zurück

Der Dorfclub Bothenheilingen blickt in einer Pressemitteilung auf Projekte in diesem Jahr zurück. So unterstützten die 20 Mitglieder zu Jahresbeginn die Erneuerung des Spielplatzes im Ort. Laut Thomas Schulz vom Verein wollten die Clubmitglieder sich um den Fallschutz rund um das neue Spielgerät kümmern. Die Organisation, Finanzierung und die Bauarbeiten sollten in Eigenleistung erledigt werden. „Erst mit der Ausführung des Vorhabens wurde klar, welchen Umfang dieses Angebot finanziell darstellte. Doch mit viel Einsatz konnte diese Mammutaufgabe durch die Vereinsmitglieder gestemmt werden“, so Thomas Schulz.

Im Jahresverlauf sollten weitere Spielgeräte beschafft werden, da der Spielplatz noch immer recht leer war. Über das Landesförderprogramm Leader sollte Geld für eine Seilbahn beschafft werden. Doch der Verein war nicht der geeignete Antragssteller. „Somit wurde Kontakt zur Verwaltung in Schlotheim aufgenommen, um den Leaderantrag anstatt vom Verein, durch die Stadt Nottertal-Heilinger Höhen zu stellen. Um die Kassen der Stadt nicht zu belasten, blieb der Verein dabei Träger des Eigenanteils“, berichtet Thomas Schulz weiter. Er sieht die Aktion als gelungenes Beispiel, wie sich Vereine in ihren Orten einbringen können.