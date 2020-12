Eichsfeld: Abschied von Pfarrer Josef Schröter

Eichsfeld. Hunderte Neugeborene hat Josef Schröter als Pfarrer einst getauft und ihnen später die Erstkommunion gegeben; unzählige Hochzeits- und Jubelpaare wurden von ihm gesegnet, aber auch viele Verstorbene hat er auf ihrem letzten Weg begleitet und deren Angehörigen Trost gespendet. Doch der Abschied von dem stets so bescheidenen Priester musste wegen der Corona-Pandemie am Dienstagnachmittag in denkbar bescheidenem Rahmen erfolgen.

Am 17. Dezember ist Pfarrer Josef Schröter im Alter von 73 Jahren verstorben. Für ihn wurde zunächst in St. Sebastian in Bickenriede das Requiem mit dem Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr als Hauptzelebrant gehalten. Der gebürtige Bickenrieder Pfarrer Bertram Vogt (90) würdigte seinen verstorbenen Mitbruder als einen tief Gott verbundenen Menschen. Dies habe er während seines nahezu 50-jährigen priesterlichen Dienstes versucht, den Gläubigen mitzugeben.

Zur letzten Ruhe gebettet wurde der Seelsorger auf dem Friedhof im benachbarten Büttstedt, wo sich ein weiterer Trauergottesdienst mit Weihbischof Reinhard Hauke als Zelebrant anschloss.

Josef Schröter wurde am 14. Januar 1947 in Helmsdorf geboren. Nach der Schulzeit im Heimatort und in Dingelstädt, besuchte er das Bischöfliche Vorseminar in Schöneiche, um zum Studium der Theologie in Erfurt zugelassen zu werden. Am 24. Juni 1972 wurde der junge Eichsfelder durch Bischof Hugo Aufderbeck im Erfurter Mariendom zum Priester geweiht.

Seinen seelsorgerischen Dienst begann er als Kaplan in Gotha. 1976 übernahm er als Pfarradministrator und 1979 als Pfarrer die Pfarrei Pfaffschwende. Zwischen 1976 und 1979 hatte Josef Schröter auch Verantwortung für die Gläubigen in Sickerode aus der Pfarrei Wiesenfeld übernommen. Im Jahr 1983 übertrug ihm Bischof Joachim Wanke die Pfarrei St. Cosmas und Damian in Geisleden. Bis 1988 war er zudem in der Seelsorge für die Gehörlosen im Eichsfeld tätig. 1995 übernahm Pfarrer Schröter zusätzlich die Verantwortung für die Pfarrei St. Nikolaus in Heuthen mit der Filialgemeinde Flinsberg. Im Jahr 2000 ernannte ihn der Bischof zum Pfarrer in St. Sebastian in Bickenriede. Zusätzlich übernahm er 2007 die Pfarrei St. Margaretha in Büttstedt, die im Jahr 2008 der Pfarrei Bickenriede im Rahmen der Strukturreform als Filialgemeinde zugeordnet wurde.

Zum 1. Februar 2015 bat Pfarrer Schröter den Bischof wegen des Erreichens der Altersgrenze um die Versetzung in den Ruhestand und nahm seinen Wohnsitz in Heiligenstadt.