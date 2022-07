Ein Krippenspiel mitten im Sommer in Großengottern

Großengottern. „Sommer im Stall“ heißt das Stück, das die Weihnachtsgeschichte unterhaltsam aufgreift. Irren sich die Macher in der Jahreszeit?

Das Kirchspiel Großengottern lädt für Sonntag, 3. Juli, zu einem besonderen Nachmittag für Familien ein. Um 15 Uhr wird in der Walpurgiskirche das Stück „Sommer im Stall“ unter der Leitung von Daniela Stechbart uraufgeführt. In diesem Sommerkrippenspiel sei in unterhaltsamer Weise die Weihnachtsgeschichte in einem neuen Kontext zu erleben, heißt es in der Ankündigung.

Musikalische und schauspielerische Akteure sind laut Mitteilung Erwachsene der Gemeinden Großengottern, Altengottern, Schönstedt und Bollstedt. Anschließend wird zu Kaffee, Kuchen und Hüpfburg in den Pfarrgarten eingeladen. Eine Märchenaufführung des 3K-Theaters aus Mühlhausen um 17 Uhr soll den Nachmittag im Pfarrhof beschließen.