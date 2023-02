Unbekannte brachen am Dienstag in Schlotheim in eine Werkstatt ein und stahlen ein Auto. (Symbolbild)

Einbruch in Werkstatt: Diebe stehlen Auto in Schlotheim

Schlotheim. Unbekannte brachen am Dienstag in eine Werkstatt in Schlotheim ein. Das ist passiert:

Der Polizei wurde am Dienstag ein Einbruch in eine Werkstatt in Schlotheim gemeldet. Dabei brachen Diebe mehrere Türen auf und verschafften sich Zutritt zu den Betriebsräumen.

Laut Angaben der Polizei stahlen sie bei ihrem Beutezug Bargeld und einen Fahrzeugschlüssel. Bei dem Auto handelte es sich um einen Renault Megane RS mit dem Kennzeichen UH-IB 400.

Der Gesamtschaden wird auf mehr als 25000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun zu dem Diebstahl.

